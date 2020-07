Défaillances : les entreprises tiennent bon sur le second trimestre 2020

Le secteur des transports de voyages (fluvial, maritime, taxis, routiers, aérien...) suit également la même courbe avec 56 défaillances au second trimestre 2020 contre 154 à la même période en 2019.



Ce sont surtout les taxis qui portent ce recul avec 41 défaillances en 2020 sur la période contre 132 en 2019.



Toutefois, quid du second semestre ?



Thierry Millon, directeur des études Altares explique de manière globale tous secteurs confondus : " Qu’elles soient de petite ou de grande taille, toutes les entreprises ont été mises à l’épreuve de la pandémie de Covid-19. Tous les totems, toutes les certitudes sont tombés. En ce début d’été, les scénarii économiques offrent encore un large éventail de possibilités de modalités de reprise. Toutefois, loin des tsunamis rabâchés à l’envi depuis plus de quatre mois, et malgré l’ampleur de la crise, les entreprises ont tenu.



Les pouvoirs publics français, mais également leurs homologues européens, ont mis en place des mesures d’accompagnement fortes visant d’une part à protéger les entreprises de la faillite et d’autre part à soutenir leur trésorerie pendant le confinement pour préparer la sortie et le redémarrage...



Mais alors quelles projections pour le second semestre ? Depuis quatre ans, le deuxième semestre comptabilise en moyenne 25 000 défaillances d’entreprises ; ce nombre avait franchi la barre des 30 000 en 2009 et 2013.



Il est probable que ce plafond soit largement dépassé. Nombre des 10 000 entreprises préservées artificiellement de la défaillance sur le 1er semestre pourraient venir gonfler les chiffres du second semestre.



Cependant, nos entreprises ont su montrer jusque-là qu’elles savaient résister. Ne sous-estimons pas leur capacité à passer le cap et déjouer les pronostics de fin du monde, à la faveur d’une reprise plus dynamique qu’attendue, déjà perçue dans certains secteurs. "