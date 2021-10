Delphine Prigent : l'hôtellerie parisienne a retrouvé du dynamisme mais reste fragile

Mais je pense que notre spécificité peut être un atout après cette crise, à savoir le côté humain et indépendant.



Les gens recherchent la sincérité et le respect. Nous proposons en tant qu'indépendants, un environnement de travail bienveillant à nos équipes et une considération sincère et honnête à nos clients.



Une structure familiale sera beaucoup moins orientée rentabilité, mais plus fidélisation donc satisfaction. Il va falloir se battre pour survivre, ça c'est sûr !



TourMaG.com - Selon vous, quel type de mesures faudrait-il mettre en place pour relancer votre secteur et ses spécificités ?



Delphine Prigent : Il faudrait protéger notre secteur, et en particulier l'hôtellerie indépendante, qui perpétue un art de vivre à la française.



Faire prendre conscience aux consommateurs de l'impact de leur manière de consommer sur une activité est primordiale, car il y a beaucoup d'ambiguïté.



Des mesures fiscales justes pour tous c'est indispensable afin d'éviter la disparition des indépendants au profit de groupes financiers.



Et pourquoi pas un allègement des charges sociales au profit des équipes pour leur redonner du pouvoir d'achat ?