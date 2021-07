Tourisme : "Lourdes a eu son plan de relance... celui de Paris c'est pour quand ?" demande .F. Hocquard (Mairie de Paris)

Il faut que vous sachiez,La structure touristique est déjà franco-européenne, ce n'est pas Bangkok, où 80% des voyageurs viennent d'en dehors de l'Asie.Nous ne voulons pas modifier cette structure, demain il n'y aura pas 10% de touristes extra-européens et encore moins 40%.Nous devons nous concentrer sur la clientèle européenne et proche pour qu'ils adoptent des modes de transport alternatif à l'avion. Avec une grande part de la clientèle internationale, il ne sera pas possible de réduire l'empreinte carbone, si ce n'est d'attendre l'avion à hydrogène. La SNCF a raté le coche, en arrêtant petit à petit les trains de nuit. Dans le même temps, les Autrichiens ont cru dans ce mode de transport, en investissant dans de nouvelles formes de train de nuit, en fournissant une nouvelle expérience.Ils sont en train de la vendre à toute l'Europe. Début 2022, Paris - Vienne (Autriche) doit ouvrir, c'est une ligne autrichienne et ils vont le développer partout.Après nos infrastructures ne sont plus prévues pour ce genre de voyage. Nous devons réfléchir à cela, en ayant un accueil, des services, par exemple un système de douche.Nous avons arrêté d'investir.Par rapport à 2020, nous nous attendons à un peu de mieux.L'été n'a jamais été la haute saison pour les touristes à Paris, elle est au mois de mai et septembre. Pour vous dire sur la Tour Eiffel, nous nous attendons à doubler nos chiffres d'affluence, sur cet été.Après nous étions à 10% de l'activité normale, donc nous nous attendons à 20%. Ce n'est pas un retour à la normale, mais ça commence à revenir.Pour en revenir à votre 2e question, c'est vrai que c'est compliqué pour certains acteurs. Après dans le tourisme vous avez l'hôtellerie, le commerce en dehors de l'hôtellerie et les monuments, si vous regardez le secteur le plus en difficulté reste l'hôtellerie.Habituellement la saison de pointe est en décembre, nous étions entre 5 et 10% de taux d'occupation.Concernant les monuments et les musées, certes il y a eu moins de monde, mais le secteur ne s'est pas écroulé, grâce aux aides et aux touristes locaux.Nous avons recapitalisé la Tour Eiffel à hauteur de 70 millions l'année dernière, 60 millions cette année et nous en remettrons 50 l'année prochaine. L'Etat a fait de même pour le Louvre.La restauration a eu des difficultés, mais a eu des amortisseurs importants pour stopper la crise. Vous voyez que la réponse est plus nuancée.