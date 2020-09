Dépistage Covid-19 : des horaires réservés aux personnes prioritaires... mais pas aux voyageurs

Face à une " dégradation manifeste " de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France (72 cas pour 100 000 personnes cette semaine contre 57 pour 100 000 la semaine dernière), le Premier Ministre Jean Castex, qui s'est exprimé depuis Matignon, ce vendredi 11 septembre 2020, a tenu à appeler solennellement les Français " au sens des responsabilités ", et également à la prudence, surtout pour les personnes âgées.



Sans " mettre en parenthèses notre vie sociale, culturelle, économique, l'éducation de nos enfants et notre capacité à vivre normalement ", le Premier Ministre a rappelé que le virus circule toujours et " pour quelques mois encore ", soulignant que la période estivale avait été marquée par une forme de relâchement notamment des gestes barrières.



Si un retour à un confinement généralisé n'est pas à l'ordre du jour, 42 départements sont aujourd'hui classés rouge en France, impliquant la possibilité de prise de mesures supplémentaires par les préfets, en lien avec les autorités sanitaires et les élus locaux (port du masque, rassemblements dans l'espace public, autorisation ou interdiction des grands événements, modification des horaires d'ouverture des commerces, etc.).



A Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe notamment, Jean Castex a qualifié de " préoccupante " l'évolution des contaminations et le taux élevé des hospitalisations. Les préfets doivent ainsi d'ici lundi 14 septembre 2020 proposer un ensemble de nouvelles mesures complémentaires.