Déplacement pros : Louvre Hotels Group ouvre ses hôtels et une plateforme de réservations

Louvre Hotels Group rouvre ses établissements en France et en Europe afin de répondre, notamment, aux besoins d’hébergement et de restauration des professionnels des industries liées à la distribution et au commerce.



Pour permettre à ces secteurs de réserver, le groupe a mis en place une plateforme ResaPro qui propose à chaque entreprise de formuler une demande de logement par ville ou par région afin que le groupe lui propose l’hôtel ouvert le plus adapté à sa demande.



Outre l’hébergement, Louvre Hotels Group répond aux besoins de restauration des salariés en déplacement avec des offres de restauration sur-mesure allant de la vente à emporter au room service précise un communiqué de presse.