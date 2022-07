Appli mobile TourMaG



Depuis le 20 juin dernier, Air Europa opère de nouveau un vol quotidien au départ d'Orly à destination du Pérou

En collaboration avec Promperú France et le réceptif péruvien Condor Travel, la compagnie AIR EUROPA a transporté le mois dernier un éductour de 10 jours, invitant différents professionnels, tour-opérateurs et agents de voyages, à la découverte de ce pays aux multiples facettes.

Lundi 18 Juillet 2022

Le vol aller est un vol de nuit et permet aux voyageurs d'arriver très tôt à LIMA, laissant ainsi un large choix de connexions pour des vols intérieurs. Cela permet aussi de se rendre à son hôtel avant que la circulation ne soit trop dense et commencer une visite matinale des différents endroits de villégiatures proposés par cette capitale (le centre historique, le musé Larco, le quartier des beaux-arts, la promenade des amoureux, et ses rues commerçantes où il fait bon se promener en faisant quelques emplettes).



Ce voyage qu'AIR EUROPA a réalisé avec PROMPERU France & le DMC CONDOR TRAVEL, nous a permis de découvrir Lima bien sûr mais bien d’autres lieux comme Cuzco, ville agréable à l’architecture coloniale et incas nichée à 3400 mètres d’altitude, d’explorer les trésors dont recèle la Vallée Sacrée, et de vivre bien d'autres expériences incroyables



Dans l’imaginaire collectif, le Pérou c'est le Machu Picchu et effectivement c'est un incontournable et les autorités de la région de Cuzco ont tout mis en œuvre pour que la réouverture de ce site majestueux soit un succès (acheminements, offres hôtelières, logistique d'accès aux entrées)



Nous avons partagé des moments intenses avec les communautés de Misminay et Chincheros et avons beaucoup appris de la simplicité et de la générosité de ces familles qui continuent à remercier les montagnes andines environnantes pour la protection qu'elles inspirent du haut de leurs sommets enneigés.



Nous avons aussi fait des randonnés incroyables et découvert des paysages époustouflants à Moray et constaté l'ingéniosité Inca avec ses terrasses « d'études agricoles » disposées en cercles concentriques. A Chonta, dans le district de Limatambo à 7.1 km de la ville de Cusco nous avons admiré, à 3000 mètres d'altitude le vol majestueux des condors surplombant les falaises de granite. Nous avons même eu la chance d'apercevoir deux couples !



Si vous êtes moins sportifs nous vous suggérons des activités plus reposantes avec le paddle ou le kayak sur le lac à Piuray. Nous recommandons également le voyages en train avec Perurail entre Cuzco et Puno, un périple de 10 heures qui conduit au Lac Titicaca. Située à 4 319 m d'altitude, la gare ferroviaire de la Raya, et son petit marché local aux étals de vêtements multi couleurs en laine d’alpaga, marque l’entrée dans l'Altiplano Andin.



CONDOR TRAVEL propose des visites de villages, hors des sentiers battus, sur les îles de ce lac (Tikonata, Suasi, Taquile et Amantani) à la rencontre des habitants.



Enfin direction Arequipa (la « cité blanche ») la capitale de la deuxième région la plus importante du sud du Pérou située au pied des volcans Misti, Chachani et Pichu Pichu, charmante ville où il fait bon vivre et se promener. Ses bâtiments en pierre « de sillar », une pierre volcanique blanche donne à son centre-ville historique une beauté atypique. Son climat est idéal avec ses 330 jours d'ensoleillement et des températures modérées comprises entre 20/24 degrés toute l’année.

Ce voyage nous a aussi permis de constater que la situation sanitaire et sécuritaire sont très bien contrôlées et avons pu vérifier tout au long de notre périple que le Pérou offre une hôtellerie et une restauration de très bon standing, qui s'adresse à tous les budgets ; de plus la propreté est remarquable.



Enfin les Péruviens et les Péruviennes, citadins ou habitants des villages, nous ont accueilli à bras ouverts, avec ce désir sincère et simple de nous faire connaitre leur histoire, leur culture, ... sans oublier leur gastronomie 😊



Chers collègues et partenaires du monde du voyage, nous pouvons vous confirmer que le Pérou se porte bien et sachez que vous faites le bon choix en y envoyant vos clients... avec AIR EUROPA 😉. ... Bon voyage

