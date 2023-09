Des choix pour le rêve de tout voyageur grâce à Expedia TAAP

Que les voyageurs planifient des vacances à la plage, une destination unique ou un voyage d'affaires, notre vaste inventaire signifie que vous, agence de voyages, trouverez exactement ce qu'ils recherchent avec Expedia TAAP.

Chez Expedia TAAP, nous disposons d’une vaste collection d’hôtels et de locations de vacances aux quatre coins du monde. Des hôtels de luxe de dernière minute aux chalets de montagne confortables ou aux refuges Belle Époque sur une côte européenne colorée.

Des options exceptionnelles sont à votre disposition de 3 million d'hôtels et locations de vacances

● Plus de 500 compagnies aériennes

● Plus de 220 000 activités

● Plus de 175 sociétés de location de voiture



Avec plus de 15 filtres performants pour obtenir des résultats ultra ciblés, Expedia TAAP vous aide à réaliser facilement les rêves des voyageurs.



Vous pouvez affiner par emplacement, prix et options de paiement flexibles, y compris l'annulation gratuite, réserver maintenant, payer plus tard et même payer sur place. ET vous pouvez trier par niveau de propriété afin d'obtenir la meilleure commission disponible.



Apprenez-en davantage sur la façon de trouver la propriété ou la location de vacances idéale pour vos voyageurs sur notre plateforme TAAP.



Quoi qu’ils recherchent, vous pouvez le trouver avec

Au moins 20 % de réduction sur les séjours réservés cet automne sur Expedia économies d'au moins 20 % sur les réservations dans les destinations recherchées par les voyageurs, à des prix qu'ils adorent.



Accédez à nos soldes d'automne jusqu'au 24 septembre 2023, pour des voyages dans le monde entier jusqu'au 31 mars 2024 : c'est le moment idéal pour réserver des vacances lointaines pour les voyageurs, ou des escapades de dernière minute plus près de chez eux.



► En savoir plus sur

