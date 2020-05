Des séjours linguistiques à l'étranger 100% en France ? C'est possible avec My English Family... 100% "safe" et efficaces en totale immersion

En parallèle, avec le déconfinement progressif et la reprise du travail, il y a un autre paramètre à prendre en compte : les vacances scolaires des enfants qui seront bien de 2 mois cet été et les dates resteront les mêmes. Pour les parents, cela signifie donc qu'il va falloir trouver une solution pour occuper les enfants ! De plus, pour éviter les lacunes dans les apprentissages, il peut être nécessaire de joindre l'utile à l'agréable en travaillant certaines matières, comme l'anglais.

Alors que le déconfinement progressif est une source constante d’incertitudes, une réalité s’impose progressivement : cet été, les voyages à l’étranger seront vraisemblablement proscrits ou tout du moins très fortement déconseillés.



Mais comment profiter des bienfaits d’un séjour linguistique en totale immersion sans pouvoir quitter la France ? La solution s’appelle My English Family.



Ce concept innovant et éprouvé propose de progresser en anglais à proximité de chez soi grâce à des séjours dans des familles d’accueil anglaises vivant partout en France.



Par exemple, les petits Parisiens peuvent partir pour un séjour fun et pédagogique My English Family à 1 ou 2 heures à peine de voiture ou de train direct (en Ile de France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Grand Est).

My English Family, une solution “zéro stress” Avec, en prime, un avantage de taille : chaque séjour individuel est créé sur- mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients (durée, programme...). Un séjour en immersion "so British", à deux pas de chez soi.



Et si on oubliait tous les tracas liés au coronavirus pour partir en séjour linguistique, exactement comme prévu ?



My English Family est une solution “zéro stress” : en ville, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, il y a toujours une famille anglaise à proximité pour vivre à la mode british, en totale immersion.



Ces familles continuent en effet de vivre à l’heure anglaise : des conversations jusqu’aux films, en passant par la cuisine, les livres, la radio... le quotidien est en mode “full english” pour progresser rapidement et facilement.



Toutes ont été formées aux séjours linguistiques My English Family, ce qui garantit une qualité d'accueil exceptionnelle.

