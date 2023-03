Appli mobile TourMaG



Devises, changes : le retour de la grande volatilité La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Envoyer à un ami Partager cet article

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 21 Mars 2023

Le point économique Il est impossible de déterminer l’évolution de la hausse des taux ». Cette phrase résume à elle seule la conférence de presse de jeudi dernier de la présidente de la



Depuis plus de quinze ans, les banques centrales nous ont habitué à un pilotage fin de la politique monétaire reposant sur une canalisation précise des anticipations des opérateurs de marché (le forward guidance). C’est désormais fini. Il va falloir naviguer à vue. La raison ? L’horizon économique et financier s’est très nettement complexifié en l’espace de quelques semaines.



La croissance économique montre des signes d’essoufflement, l’inflation ne chute pas assez rapidement (en février elle était à 8,5% en variation annuelle en zone euro) et on ajoute à cela les déboires du secteur bancaire (faillite de trois banques américaines positionnées sur des niches de marché et renouveau des inquiétudes à propos de la santé de Crédit Suisse).



En toute objectivité, étant donné le contexte inhabituellement compliqué, toute prévision formulée aujourd’hui a de fortes chances d’être invalidée demain. C’est pourquoi, après avoir augmenté son taux de dépôt de 50 points de base, comme prévu, la BCE s’est abstenue de prendre un engagement sur l’amplitude des prochaines hausses de taux à venir.



Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’exercice auquel était confronté Christine Lagarde n’était pas facile. Elle s’en est plutôt bien sortie. Cela a permis de stabiliser un peu l’EUR/USD qui a connu une très forte volatilité la semaine dernière (range de fluctuations de plus de 200 points).



Outre-Atlantique, l’inflation est aussi au cœur de l’attention. L’indice des prix à la consommation (IPC) a chuté de 0,4 point à 6% en variation annuelle. C’est le plus bas niveau depuis septembre 2021. En revanche, l’inflation sous-jacente (qui exclut les éléments les plus volatils) ne reflue pas vraiment (baisse de seulement 0,1 point à 5,5% en variation annuelle).



C’est justement l’inflation sous-jacente qui est surveillée de près par les banquiers centraux car elle est plus représentative de la réalité et de la persistance des pressions inflationnistes. Du côté de l’emploi, il n’y a pas de changement notable.



La dynamique reste favorable. Les revendications hebdomadaires au chômage, qui ont été publiées jeudi dernier, sont ressorties inférieures aux attentes à 192 000 contre un chiffre prévu par le consensus à 205 000.



En Asie, les nouvelles commandes de machines ont fortement rebondi en janvier au Japon (+4,5% en variation annuelle et +9,5% en variation mensuelle). C’est assez inattendu. Cet indicateur est important (il est souvent utilisé par les économistes) car il sert de baromètre du commerce international.



Les données du mois de janvier sont en contradiction avec d’autres statistiques portant sur le commerce international (qui a plutôt tendance à ralentir). Il faudra certainement attendre encore quelques mois afin d’y voir plus clair. ». Cette phrase résume à elle seule la conférence de presse de jeudi dernier de la présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE) , Christine Lagarde.Depuis plus de quinze ans, les banques centrales nous ont habitué à un pilotage fin de la politique monétaire reposant sur une canalisation précise des anticipations des opérateurs de marché (le forward guidance). C’est désormais fini. Il va falloir naviguer à vue. La raison ?La croissance économique montre des signes d’essoufflement, l’inflation ne chute pas assez rapidement (en février elle était à 8,5% en variation annuelle en zone euro) et on ajoute à cela les déboires du secteur bancaire (faillite de trois banques américaines positionnées sur des niches de marché et renouveau des inquiétudes à propos de la santé de Crédit Suisse).En toute objectivité, étant donné le contexte inhabituellement compliqué,C’est pourquoi, après avoir augmenté son taux de dépôt de 50 points de base, comme prévu, la BCE s’est abstenue de prendre un engagement sur l’amplitude des prochaines hausses de taux à venir.Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’exercice auquel était confronté Christine Lagarde n’était pas facile. Elle s’en est plutôt bien sortie., l’inflation est aussi au cœur de l’attention. L’indice des prix à la consommation (IPC) a chuté de 0,4 point à 6% en variation annuelle. C’est le plus bas niveau depuis septembre 2021. En revanche, l’inflation sous-jacente (qui exclut les éléments les plus volatils) ne reflue pas vraiment (baisse de seulement 0,1 point à 5,5% en variation annuelle).C’est justement l’inflation sous-jacente qui est surveillée de près par les banquiers centraux car elle est plus représentative de la réalité et de la persistance des pressions inflationnistes. Du côté de l’emploi, il n’y a pas de changement notable.La dynamique reste favorable. Les revendications hebdomadaires au chômage, qui ont été publiées jeudi dernier, sont ressorties inférieures aux attentes à 192 000 contre un chiffre prévu par le consensus à 205 000., les nouvelles commandes de machines ont fortement rebondi en janvier au Japon (+4,5% en variation annuelle et +9,5% en variation mensuelle). C’est assez inattendu. Cet indicateur est important (il est souvent utilisé par les économistes) car il sert de baromètre du commerce international.Les données du mois de janvier sont en contradiction avec d’autres statistiques portant sur le commerce international (qui a plutôt tendance à ralentir). Il faudra certainement attendre encore quelques mois afin d’y voir plus clair.



Le point technique Le mot de la semaine était volatilité sur le marché des changes (en lien avec les déboires du secteur bancaire). L’EUR/USD a évolué dans un range de plus de 200 points, l’EUR/CAD dans une range de 220 points.



C’est évidemment inhabituel. L’euro a surtout perdu du terrain face au yen japonais qui a retrouvé son statut de valeur refuge privilégiée en période d’incertitude (baisse de la paire EUR/JPY de 1,26% en une semaine). En revanche, après des pertes importantes, l’euro a repris du terrain face au dollar américain.



Mais le rebond de fin de semaine dernière est fragile. Il y a encore beaucoup d’incertitude entourant la situation sur le front bancaire et la réaction possible des acteurs de marché.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0511 1,0391 1,0755 1,0840 EUR/GBP 0,8698 0,8635 0,8925 0,9007 EUR/CAD 1,4343 1,4070 1,4879 1,5150 EUR/JPY 138,44 135,50 141,70 144,35

Les annonces à suivre La semaine s’annonce très chargée avec pas moins de trois réunions de banques centrales.



Aux Etats-Unis, le marché est partagé sur l’ampleur de la hausse des taux qui sera annoncée ce mercredi. Les pressions inflationnistes sont toujours élevées. Cela plaide en faveur d’une hausse de 50 points de base. En même temps, les difficultés d’une partie du secteur bancaire invitent à la prudence et à une hausse d’ampleur moindre (25 points de base).



Dans tous les cas, la décision de la Réserve Fédérale américaine (Fed) sera certainement critiquée par les acteurs de marché. Il faut s’attendre à un regain de volatilité sur les paires en USD et en particulier sur l’EUR/USD mercredi soir.



Pensez à adopter la bonne stratégie de couverture si vous êtes exposé. Enfin, l’incertitude est aussi présente concernant la décision que pourrait prendre la Banque d’Angleterre ce jeudi. La majorité des acteurs du marché anticipe une hausse de 25 points de base mais une minorité prévoit plutôt une pause de politique monétaire. C’est certainement prématuré, selon nous. Cette semaine va être agitée. C’est certain.



Nous en profitons pour vous annoncer un élargissement de nos capacités en devises. Dix-huit nouvelles devises d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie sont désormais traitables à l’achat ET à la vente avec des cours de change très favorables. Si vous avez des besoins en paiement et/ou en remontée de revenus dans ces devises, prenez contact avec notre salle de marché.



Nous ne manquerons pas de vous faire partager l’actualité de ces devises dans notre bulletin hebdomadaire, lorsque c’est pertinent.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 21/03 11:00 Zone euro Indice ZEW du sentiment économique en Allemagne (Mars) Repli à 22,0 contre 28,1 en février. Moyen 22/03 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Février) Consensus à 10,3% contre 10,1% en janvier Elevé 22/03 19:00 Etats-Unis Réunion de la banque centrale Le marché est partagé entre une hausse de 25 points de base ou de 50 points de base. Elevé 23/03 09:30 Suisse Réunion de la banque centrale Hausse prévue de 50 points de base du taux directeur principal. Elevé 23/03 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Hausse attendue de 25 points de base du taux directeur. Elevé

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com





Lu 115 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Rencontres en présentiel : 70% des voyageurs d’affaires les considèrent indispensables ou nécessaires Marietton Développement acquiert 100 % du groupe Bleu Voyages