Double Sens : quand le tourisme durable et les valeurs humaines font recette

TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions pour 2020 ?



Aurélien Seux : Cette année, on se donne les moyens d’aller plus loin et de passer un cap. Sans rien dénaturer, on va aller plus vite et plus fort en 2020.



Nous sommes lauréats du réseau Entreprendre, pour le programme « ambition » qui permet de passer un cap. On est accompagné pendant 2 ans, l’année dernière 500 000€ ont été débloqués pour développer la production.



L’objectif est de faire un chiffre d’affaires de 3 millions € cette année, et de passer les 10 millions en 2022. Et c’est tout à fait réalisable. C’est clairement atteignable et c’est pour ça qu’on est lauréat.



Le panier moyen est de 2250€ : à la louche, passer à 10 millions c’est juste 5000 voyageurs, sachant que cette année on compte sur un peu plus de 1200 voyageurs.



On avance, très sereins et on se développe à notre rythme. Les voyants sont tous au vert, l’équipe est soudée et la passion nous anime : quand on est motivé, ça va vite.



On va aussi recruter 2 commerciaux cette année, notamment pour renforcer notre offre groupe, qui représente désormais la moitié de notre clientèle. Nous avons 30% de comité d’entreprise. Airbus par exemple nous fait confiance et envoie depuis 3 ans par petit groupe de 10 à 15 jusqu’à 100 personnes. Il y a aussi 20% de scolaires de cursus spécifiques type CFA.



L’équipe a déjà doublé, nous sommes 15 en janvier, et progressivement nous allons continuer les recrutements, c’est l’une des parties du programme « ambition » du réseau Entreprendre.