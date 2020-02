E-commerce : achats sur mobile, taille du marché, profil acheteur ... la Fevad fait le bilan

Et la tendance haussière est appelée à se poursuivre, avec une croissance sensiblement pareille pour 2020 et un marché qui pourrait dépasser les 115 milliards d'euros, pour approcher du cap des 2 milliards de transactions.



" Si le e-commerce est désormais bien installé en France avec aujourd’hui plus de 40,1 millions de cyberacheteurs, on note deux tendances émergentes

qui vont bouleverser les pratiques d’achat en ligne : l’usage grandissant du mobile et le choix d’un achat plus responsable, " explique Jamila Yahia-Messaoud, directrice du département connaissance du client chez Médiamétrie.



Après avoir longtemps représenté un frein, le smartphone ne fait plus peur et le canal de vente augmente même chez les voyagistes français. Ainsi au 4e trimestre 2019, près de 4 e-achteurs français sur 10 sont depuis leur téléphone mobile.



Si le smartphone se positionne toujours plus comme un canal de ventes, il est sollicité par 81% des cyberacheteurs dans la préparation d'un futur achat, soit pour se renseigner, comparer ou encore pour suivre la livraison du colis.



Alors que le profil du e-client sur mobile est majoritairement féminin et jeune (25 -34 ans), la conscience environnementale se fait de plus en plus grande.



53% des cyberacheteurs ayant réalisé un achat sur internet au cours des 12 derniers mois déclarent avoir tenu compte d’éléments environnementaux, responsables ou éthiques dans leurs habitudes de consommation en ligne.