EDV : "l’été sera chaud, nous ferons tout pour qu’il ne soit pas meurtrier", selon Jean-Pierre Mas

Je sais les efforts que vous, professionnels du voyages, chefs d’entreprise et collaborateurs, consentez pour affronter les effets de la crise sanitaire : rapatrier nos clients pris au piège des frontières, traiter les avoirs émis illégalement par les compagnies aériennes, émettre les avoirs consécutifs à l’ordonnance du 25 mars, convaincre et rassurer vos clients, leur proposer de nouvelles solutions de voyage, gérer les vols ouverts à la vente et soudainement annulés, fluidifier les relations production / distribution …



Vous donnez la preuve de la maturité de notre secteur que le Président de la République a clairement exprimé la volonté de soutenir.



Le fait que nous ayons retrouvé au gouvernement un interlocuteur efficace, Jean-Baptiste Lemoyne, est un signe positif.



Dans nos rêves les plus fous, nous imaginions cet été une sortie de crise sanitaire, une réouverture progressive des frontières, un retour aux bonnes habitudes…



La réalité a douché l’optimisme : l’été sera très mauvais et nous n’avons aucune visibilité pour envisager l’automne et l’hiver.



Même si certains comportements évoluent, les Français reprendront goût aux voyages ; même si la visio-conférence et le télétravail ont prouvé leur efficacité les entreprises continueront à se déplacer.



Mais notre capacité de résistance dépendra à la fois du rythme de reprise et de la permanence du soutien des pouvoirs publics.