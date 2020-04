EURAM : Nous voyagions, nous voyageons, nous voyagerons !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Déjà un mois depuis notre dernier article. Un mois depuis que « et nous ne le nommerons pas » a bouleversé nos vies et a fait voler quelques certitudes en éclats. Des choses qui nous semblaient pourtant si naturellement acquises. 4 semaines qui ont semblé rapides et éternelles tant la charge de travail a été conséquente, imposant une flexibilité à toute épreuve.

Rédigé par Audrey Labarthe le Lundi 20 Avril 2020

Que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre sphère la plus intime, un seul sujet demeure sur le bout des lèvres si bien que lorsque TourMaG nous a gentiment informés que nous pouvions repousser la parution du prochain article, on aurait pu se jeter sur l’occasion et attendre que les choses se calment mais ce serait l’opposé de notre rôle en tant que fournisseur.



Et arriva l’éternelle question… Quel sujet traiter qui n’a pas déjà été mentionné, analysé et décrypté ?



Je pourrais effectivement vous expliquer la manière dont nous avons géré chez EURAM nos annulations et reports mais nos nombreux partenaires le savent déjà. Nous avons été touchés par leurs retours autant que nous avons géré cette situation avec eux en toute clarté et transparence. Je pourrais vous parler de l’avancée de notre technologie qui vous sera très vite dévoilée. Nous sommes évidemment impatients de partager cet instant avec vous. Encore plus aujourd’hui qu’hier puisque ces dernières semaines ont mis sur le devant de la scène un allié qui ne pourra clairement plus se cantonner à un rôle de figuration : Les nouvelles technologies.

Ce qui nous unit et nous anime tous ici : le voyage A travers cet article, je souhaite surtout vous parler de ce qui nous unit et nous anime tous ici : le voyage.

De ces moments qui rendent un séjour exceptionnel et qui deviennent le souvenir d’une vie.



Qu’on soit agent, guide accompagnateur, personnel naviguant, représentant d’un OT ou derrière un bureau aux opérations d’un Tour Opérateur. Qu’on soit B2B, B2C ou les deux, on a tous pour mission d’offrir la plus belle expérience qui soit au client.

C’est un travail d’équipe et un merveilleux challenge.



Nous sommes des faiseurs de rêve !

On vous raconte... L’équipe aimerait partager avec vous quelques anecdotes « made in EURAM » qui nous permettent aujourd'hui de fermer les yeux, de rêver chez nous et de voyager demain.

Nous dédions cet article, à vous, professionnels et passionnés du plus beau secteur qui soit.

Audrey – Business Development Manager France



Mes premiers km sur la Route 66 ont dépassé tout ce que j’avais imaginé et fantasmé depuis mes rêves d’Etats Unis alors que j’avais à peine 8 ans. Au beau milieu de l’Illinois entre Chicago et Springfield, arrêtés à une station d’essence hors service. Il faisait très chaud. Le silence régnait en maître. Les contrastes orangés de ce coucher de soleil et le vent faisant valser les quelques brindilles sur le sol laissait entrevoir l’arrivée imminente d’une très grosse tempête. A cet instant, j’ai réalisé que l’aventure avait bel et bien commencé…



De ce séjour aux Etats Unis a commencé ma carrière dans le tourisme où j’ai débuté en accompagnant des séjours sportifs, en Italie. Découvrir semaine après semaine une région dans les yeux de vos clients n’a pas de prix. Leur enthousiasme et la faculté de vous faire remarquer quelque chose que vous n’aviez pas vu vous-même malgré ces routes tant parcourues est tout simplement incroyable. L’opportunité d’explorer et de tomber sous le charme de cet endroit encore et encore, comme si c’était la première fois.

Vincent – Business Development Director



Je suis amoureux des Paradores en Espagne... Je l'admets ! Certains sont en pleine nature, d'autres dans le centre historique d’une ville. Le premier Parador que j'ai visité était celui de Bielsa dans les Pyrénées espagnoles. Imaginez une belle grande maison ancienne dans une vallée éloignée entourée d'immenses montagnes. Après une journée de trekking et parapente au beau milieu des montagnes, vous profitez d’un apéritif en terrasse où vous assistez à ce spectacle exceptionnel où le soleil se couche peu à peu et disparaît derrière les montagnes. Un sentiment de pur bonheur.

Je suis un grand fan de l’Ouest des USA. Avec ma famille, j'ai participé à des spectacles à Las Vegas, j'ai fait un vol en hélicoptère inoubliable au-dessus du Grand Canyon, j'ai roulé à vélo à San Francisco, j'ai vu des baleines à Los Angeles, j'ai fait un tour en jeep à Monument Valley… Mais, le moment le plus fort est celui où nous nous sommes arrêtés sur la route. Ce sentiment d'être seul au monde. Ce vent chaud qui vous traverse. Découvrir à quel point cette partie du monde est immense... Et cette sensation de paix. J’ai hâte d’y retourner !



Danielle – Business Development Manager Pays-Bas



J'adore la Sunshine Coast ! Cette partie du Canada est connue pour ses grands espaces, ses paysages sauvages et sa beauté extraordinaire mais le vivre est bien plus fort. J’ai séjourné dans un chalet typique de l'adorable Desolation Resort entre Powell River et Lund. C’est comme si de mon appartement à Amsterdam, j’avais soudainement été téléportée dans un endroit qu’on voit seulement dans les films. J’ai fait beaucoup d’activités et profité du panorama mais se retrouver sur la terrasse où nous pouvions voir les lions de mer nager n’est quand même pas commun ! Une belle pause pour recharger les batteries.

Margaux – Responsable support



Cape Cod a été un coup de cœur ! Ces maisons, cette nature et l’océan ! Notre excursion à Nantucket est un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Nous avions loué des vélos et prévu un déjeuner sur la plage. Quelle cadre ! On comprend que cet endroit soit devenu au fil du temps le lieu d’intrigue de nombreux romans ! Le centre historique est plein de maisons en bois décorées d'anciens baleiniers. Nous avons tout visité mais ce qui m’a le plus surprise outre la beauté du paysage, c’est l'histoire particulière de l'île et des baleiniers. Un très, très beau souvenir.

Toujours prêts, toujours réactifs, toujours serviables



Dream at home, travel later



Feedbacks : nous préparons la suite et notamment les futurs webinars. Si vous souhaitez discuter d’un sujet en particulier ou souhaitez un webinar destination ou autre, n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à



Facebook Live ! Rejoignez-nous tous les mardis à 14H30 pour discuter de l’actualité EURAM et de sujets divers.

J’en profite pour saluer particulièrement l’intégralité de notre équipe qui avant, pendant et après fait un remarquable travail pour aider les agences partenaires sur les différents marchés que nous couvrons. Toujours prêts, toujours réactifs, toujours serviables et un soutien exceptionnel à leurs Business Development Managers. Merci les amis ! Hâte de vous retrouver à Louvain autour d’une bonne bière !Dream at home, travel laternous préparons la suite et notamment les futurs webinars. Si vous souhaitez discuter d’un sujet en particulier ou souhaitez un webinar destination ou autre, n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à info@euram.eu ou à audrey.labarthe@euram.eu Rejoignez-nous tous les mardis à 14H30 pour discuter de l’actualité EURAM et de sujets divers.



Votre Business Development Manager France :



audrey.labarthe@euram.eu

info@euram.eu





Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn pour nos conseils sur les destinations, les produits et nos formations.



Facebook EURAM FRANCE :

https://www.facebook.com/EURAMFrance/



LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/euram-france-belgique/?viewAsMember=true



Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir notre site web

https://www.euram.eu Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir

Lu 165 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Prêts à découvrir le Canada ? Nous vous formons ! En avril, redécouvrez les Etats-Unis depuis votre canapé grâce à Brand USA...