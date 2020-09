EXCLUSIF - APST : bronca sur la vente de l’immeuble et des discussions avec les Mutuelles ?

Cette rentrée de septembre 2020 risque de marquer les annales de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST).



En effet, l’APST va devoir annoncer à ses administrateurs lors du Bureau qui se tiendra ce mercredi et du CA de jeudi, des décisions douloureuses telles la b[cession du siège, condition sine qua non pour obtenir des prêts gouvernementaux ou encore les discussions en cours avec les mutuelles du Groupe SFEREN, la SGAM (Société de Groupe d'Assurance Mutuelle) qui comprend aussi la Macif et la Matmut.



Ces décisions ont été prises par l’actuelle présidente, Alix Philipon, en fonction du mandat voté par le CA du 29 avril 2019, et devront être actées (ou pas), aujourd'hui et surtout demain.



Celui-ci lui donnait “pouvoir” pour mener les discussions et prendre les mesures nécessaires pour une sortie de crise de l’Association.



La situation personnelle de l’élue ne lui a peut-être pas permis de bénéficier du temps nécessaire pour mener et contrôler de près la suite des événements.



Moyennant quoi elle a délégué Emmanuel Toromanoff, secrétaire général, qui aurait engagé et mené l’essentiel des négociations, avec les assureurs “proposés” par la Direction générale des entreprises (DGE).