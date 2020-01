EXCLUSIF - Thomas Cook : les Administrateurs sermonnent les repreneurs des agences...

Le 20 décembre dernier, Charlotte Fort (*) écrivait aux entreprises repreneurs des agences Thomas Cook pour leur faire part de son inquiétude “suite aux différentes interrogations qui émaillent la reprise des actifs et activités Thomas Cook par vos soins, depuis l'entrée en jouissance intervenue le 1er décembre dernier.”



Elle y faisait état de “de nombreuses manifestations d'inquiétude de la part des équipes reprises, principalement sur la prise en charge des droits acquis et des éléments de salaires non récurrents…”



Elle soulignait notamment “qu'au regard des dispositions L. 1224-1 du code du travail, les salariés repris ont été transférés à chacun des repreneurs avec leur contrat de travail et les droits qui y sont attachés.”



Pour les autres éléments de rémunération non récurrents, l'Administrateur rappelait que “la jurisprudence en vigueur est constante pour dire que les éléments de salaire dont la date d'exigibilité est postérieure à la reprise, incombent au repreneur, nouvel employeur.”



Elle ajoutait pour faire bonne mesure : “Nous (les administrateurs ndlr) n'avons aucun lien juridique avec les salariés repris dont le contrat de travail vous a été transféré, de sorte que vous êtes et demeurez l'unique débiteur de ces obligations et que nous ne sommes pas autorisés à vous substituer.