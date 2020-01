Ecole Ferrières : "embauché en CDI dans les 2 mois de fin d'études... ou remboursé !" (0,99€) Bientôt un campus dédié à l'innovation et aux technologie dans l'hôtellerie et la restauration Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 26 Janvier 2020



assurer à ses élèves un contrat de travail à durée indéterminée à la fin de leur cursus.



Plus qu’une parole en l’air, l’établissement s’engageait contractuellement à fournir à ses derniers un CDI dans les deux mois suivant l’obtention de son diplôme.



Si cet engagement n’est pas tenu, l’école doit alors lui verser un salaire compris entre 2000 et 2800€ bruts mensuels selon le niveau d’étude.



Avec 100 000 postes à pourvoir dans l’hôtellerie et la restauration selon les chiffres de l’UMIH, l’initiative est audacieuse, mais le risque reste maîtrisé.



Concrètement, à leur arrivée dans l’école, les élèves signent ce contrat. Pendant la dernière année de son cursus, ils choisissent ou non d’adhérer à ce contrat en suivant un programme de coaching organisé pour créer son CV, apprendre à se présenter ou encore participer à des sessions de recrutement avec les partenaires de l’école.



Depuis la prise de cet engagement, deux promotions ont été diplômées en décembre de chaque année. « Sur les 59 élèves diplômés en 2018, toutes branches confondues, 39 avait signé le contrat 28 ont trouvé un employeur, les autres ont finalement choisi de poursuivre leurs études.



En 2019, 68% des élèves ont trouvé un emploi, les autres ont poursuivi leurs études. Dans ce cas, leur contrat est prorogé », affirme Khalil Khater, président du groupe Accelis, fondateur de l’école Ferrières.



L’école n’a pas eu à verser un centime à ses étudiants, cependant elle investit dans le programme de formation des élèves pour se préparer à intégrer le monde du travail. En décembre 2017, l’école Ferrières , école des métiers de l’Hôtellerie, de la Gastronomie et du luxe, annonçait au cours d’une conférence de pressePlus qu’une parole en l’air, l’établissement s’engageait contractuellement à fournir à ses derniersSi cet engagement n’est pas tenu, l’école doit alors luiConcrètement, à leur arrivée dans l’école, les élèves signent ce contrat. Pendant la dernière année de son cursus, ils choisissent ou non d’adhérer à ce contrat en suivant un programme de coaching organisé pour créer son CV, apprendre à se présenter ou encore participer à des sessions de recrutement avec les partenaires de l’école.Depuis la prise de cet engagement, deux promotions ont été diplômées en décembre de chaque année.affirme Khalil Khater, président du groupe Accelis, fondateur de l’école Ferrières. Ce contenu est payant TourMaG.com propose à ses lecteurs du contenu premium : dossiers spéciaux, ebooks...



Pour accéder à ce contenu, cliquez sur le bouton "Acheter"

Après votre paiement, cliquez sur "Retour sur le site du commerçant" ou retournez sur l'article pour le consulter. Il sera disponible pendant 24h.

Ecole Ferrières : "embauché en CDI dans les 2 mois de fin d'études... ou remboursé !" (0,99€) Rédigé le Dimanche 26 Janvier 2020