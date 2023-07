Ecolodgee : le Futuroscope dévoile son nouvel hôtel "nature"

A l'intérieur, chaque lodges dispose d’une chambre parentale, d’un espace enfant aménagé comme une cabane avec 2 ou 3 lits simples, d’un coin salon et d’une salle de

bain avec toilettes.



D’une superficie de 27 m², ces lodges font la part belle aux meubles en bois clair et peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes. Ils disposent tous d'une terrasse privative et d'une large baie vitrée qui permettra de déguster au soleil un petit déjeuner copieux livré devant votre porte !



En revanche ici, exit la TV et la climatisation. Un parti pris audacieux ? " Nous avons voulu aller jusqu'au bout du concept, et nous affichons nos choix. Sur les 1900 chambres disponibles autour du parc, 120 lodges n'ont ni TV ni climatisation... ce sera aux clients de choisir " répond Rodolphe Bouin.



De grands ventilateurs, une casquette de toit, et des toits peints en blanc "ne retenant pas la chaleur" doivent permettre de réguler au mieux la température en plein été. Le site conçu par l’architecte Jacques Rougerie, est labellisé HQE niveau exceptionnel.