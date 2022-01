Ecosse : nouvelles conditions d'entrée dans le pays

Pour rappel, pour voyager en Écosse, les personnes complètement vaccinées de plus de 11 ans doivent :



- présenter un document attestant de leur statut vaccinal

- réserver un test Covid au jour 2 suivant l’arrivée sur les lieux

- remplir le formulaire de localisation des passagers.



De plus, à partir du 9 janvier (4h GMT), vous pourrez b[choisir entre un test antigénique ou un test PCR à effectuer dans les 2 jours suivant l’arrivée en Écosse.

]b

Le protocole reste strict concernant les personnes non ou partiellement vaccinées qui doivent toujours présenter un test Covid négatif avant le départ, effectuer deux tests PCR les jours deux et huit après l’arrivée, et s'isoler pendant 10 jours.