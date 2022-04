L’Écosse veut se reconnecter avec ses principaux marchés internationaux

Car, si les voyageurs en provenance de l’étranger ne représentent qu'un cinquième du volume de visiteurs en Écosse, ils fournissent plus de 40% des dépenses globales.



Selon une analyse des dépenses effectuées en Écosse avant la pandémie, " les principaux marchés internationaux de l’Écosse étaient les États-Unis, l’Allemagne, l’Australie, la Chine et la France.



En 2019, il y a eu 222 000 visites en Écosse depuis la France, pour un montant total de dépenses s’élevant à 134 746 000 £ ", ajoute VisitScotland.



" Les touristes britanniques ont été le moteur de la reprise après l’impact du COVID-19. Cela dit, le retour de nos visiteurs internationaux est un pas important vers une reprise durable et responsable du tourisme en Écosse , ajoute Malcolm Roughead, directeur général de VisitScotland.



Outre les avantages économiques liés à l’engagement auprès des marchés internationaux, Discover Scotland a été une semaine très agréable pour renouer des liens avec des collègues et des clients du monde entier. Il nous tarde de partager nos paysages magnifiques, notre histoire, notre culture et notre accueil chaleureux avec les visiteurs cet été et au-delà. "