Crise Covid : comment l'Ecosse se prépare-t-elle à accueillir les touristes "différemment" ?

Il s’agit d’une nouvelle norme propre au secteur touristique conçue à l’attention des visiteurs. Ce logo certifie que l’établissement concerné a procédé à une évaluation des risques liés au Covid-19 et a adopté un ensemble de mesures adéquates afin d’optimiser la sécurité et minimiser les risques lors de sa réouverture

Les professionnels du tourisme écossais se préparent donc à aborder 2021 d'une manière différente, avec la mise en place de mesures et de règlements conformes aux recommandations sanitaires, et de nouveaux produits afin de garantir la sécurité et le bien-être de leurs employés sur leur lieu de travail.Et notamment en s'appuyant sur Good to Go ».", ajoute VisitScotland.D'autres initiatives méritent d'être soulignées. A Edimbourg, par exemple, l’hôtel de luxe flottant Le Fingal, a rouvert ses portes en créant un poste de Responsable bien-être.Au cœur du parc national des Cairngorms, l'hôtel Fife Arms, quant à lui, a agrandi son équipe de guides de chasse et pêche, son répertoire d’activités autoguidées en extérieur, et élaboré un Highland Picnic.Tandis que les distilleries d’Écosse (whisky et gin) continuent de fournir en gels hydroalcooliques les restaurants et bars aux quatre coins du pays, les designers locaux proposent des masques confectionnés avec un vaste choix de tissus et de designs, du Harris Tweed aux tartans de chaque clan.Car le port d'un masque dans les lieux publics fermés (les commerces, les sites touristiques, les transports en commun et les restaurants) reste obligatoire.