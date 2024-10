Vicki Miller nouvelle directrice générale de VisitScotland

Les inscriptions pour l'édition 2025 de VisitScotland Connect , qui se tiendra les 9 et 10 avril à Aberdeen,Cet événement est conçu pour favoriser la. En mettant l'accent sur des produits responsables, des expériences locales tout au long de l'année et des destinations moins connues, VisitScotland Connect illustre l' engagement de l'Écosse pour un tourisme durable Le programme inclut des voyages de familiarisation dédiés aux acheteurs, leur offrant un aperçu des offres écoresponsables, des produits régionaux et dese.Pour les professionnels qui souhaitentde l'offre touristique écossaise, VisitScotland propose des vidéos de présentations produits.De plus, unrécent met en avant les nouveautés de la destination pour 2024/2025, incluant des informations pratiques sur les connexions directes, les nouveaux produits, et les événements clés. Ce support permet aux professionnels du tourisme de se tenir à jour et d'