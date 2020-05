EdV : les agences de voyages prêtes à proposer une offre « France » diversifiée

Des professionnels experts au service des vacanciers, en toute circonstance



Cette période inédite est également propice à rappeler les avantages à utiliser les services d’une agence de voyages : outre le fait que chaque professionnel doit être immatriculée au registre national d’Atout France, posséder une garantie financière des fonds déposés par les clients et une assurance responsabilité civile professionnelle, les voyagistes sont surtout des professionnels experts qui conseillent et accompagnent leurs clients avant, pendant et après leur séjour.



Dans la crise sanitaire que nous subissons, comme en temps normal, les agences de voyages gèrent les imprévus et les situations exceptionnelles. Elles apportent l’expertise et la sécurité aux voyages.



Rappelons enfin que la plupart des agences de voyages acceptent les chèques vacances afin de favoriser l’accès aux vacances au plus grand nombre.



Pour toutes ces raisons, les agences de voyages sont plus que jamais aujourd’hui des acteurs incontournables dans l’organisation et la réussite des vacances d’été en toute sécurité.