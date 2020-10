Edreams Odigeo répond au Centre Européen des Consommateurs

Edreams Odigeo ajoute : "La priorité d’eDreams ODIGEO est l’expérience client, dès le début de la crise nous avons amélioré encore nos outils numériques pour permettre à nos clients d’effectuer leurs demandes d’annulations et modifications via leur espace “Gérer ma réservation”. Nous avons également en parallèle investi dans une main d’œuvre supplémentaire en première ligne pour traiter le volume sans précédent de demandes des clients."



Le groupe qui dispose notamment des marques eDreams, GO Voyages, Opodo, précise la procédure : "Dès lors qu’une demande de remboursement est formulée par un client, nous en informons la compagnie aérienne, et dès que cette dernière nous rembourse le voyage, nous remboursons le client. Il arrive malheureusement que nous devions attendre plusieurs semaines avant de pouvoir rembourser nos clients fautes de retour de la compagnie aérienne.



Nous n’appliquons aucuns frais supplémentaires liés à l’annulation ou la modification involontaire par un client. Nous devons à nos clients un service à la hauteur de la confiance qu’ils nous accordent en réservant sur nos plateformes, durant cette situation sans précédent nous nous efforçons de nous adapter avec pour seul objectif: fournir la meilleure expérience à nos voyageurs."