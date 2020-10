Egypt Nile Cruises : "la période est idéale pour se rendre en Egypte"

TourMaG.com - Comment s’est passée la reprise de l’activité depuis le déconfinement ?



Amr Gharib : Egypt Nile Cruises (ENC) ne s’est en réalité jamais arrêté.



En effet, au début du confinement, nous avons rapatrié tous nos clients sans exception avant la fermeture des frontières. Nous n’avons laissé aucun voyageur sur place. Ensuite, nous nous sommes chargés de la mise en place d’avoirs afin de pouvoir proposer un nouveau voyage sous 18 mois pour nos clients n’ayant pas pu partir.



Une fois que les vols ont repris, nous avons retravaillé notre production et proposé des voyages sur-mesure sans croisière. Notre plus grande fierté a été d’avoir pu être en mesure de faire partir des clients en Egypte aux mois d’août et septembre alors que personne d’autre n’était en mesure de le faire. Avec la reprise des croisières depuis le 3 octobre, ENC reste le seul TO à proposer une croisière sur le Nil avec des départs garantis à bord de son bateau d’affrêtement de 60 cabines et ses Dahabiyas Queen Tyi I et Queen Tyi II.



TourMaG.com - Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle en Egypte ?



Amr Gharib : La situation en Egypte est totalement sous contrôle. Depuis le 1er juillet, l’Égypte a repris ses liaisons aériennes en provenance et à destination de la France.



L’Egypte a voulu faire de sa reprise du tourisme une référence en matière de protection et d’hygiène.



Le gouvernement a mis en place sur place des mesures permettant de protéger les clients à destination et de respecter les gestes barrières. Avec des mesures exceptionnelles et notamment le taux de remplissage des hébergements et des bateaux de croisière à la hauteur de 50%.



Les hôtels avec qui nous travaillons ont obtenu la certification Hygiène et répondent à tous les critères pour accueillir des touristes.