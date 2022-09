Egypte : voyage à Safaga, un condensé des charmes de la Mer Rouge

Mais revenons à Safaga. La station se trouve à 160 kilomètres de Qena, au bord du Nil, et à 230 kilomètres de Louxor. L’excursion à la journée est donc possible.



Des agences de voyages locales la proposent, avec une prise en charge à l’hôtel très matinale. Le trajet en bus, sur une belle route asphaltée, est splendide.



Au milieu du néant, montagnes décharnées et rougeoyantes, déserts de pierre et plateaux de roches blanches se succèdent. On y croise de rares restaurants et des stations-services, ainsi que des troupeaux de chèvres menés par des bergères voilées.



A Qena, ville de 200 000 habitants où l’absence de touristes est flagrante, la visite des souks, de la mosquée et des églises coptes est d’autant plus intéressante qu’elle s’opère loin des regards étrangers.



Ceux qui ne vont pas jusqu’à Louxor se contenteront de visiter le temple de Dendérah, à 5 kilomètres de Qena.