Elections APST - Albane Cotin veut "accompagner les adhérents au sortir de cette période noire"

La création du comité des risques est un vrai plus dans la nouvelle organisation de l’association et l’introduction de compétentes extérieures au tourisme en matière d’assurances et de finances ne peut qu’améliorer la vigilance nécessaire pour l’anticipation des gros sinistres.Un suivi régulier des différents documents comptables des dossiers les plus sensibles pourrait être effectué de façon plus systématique, par exemple à une cadence semestrielle au lieu d’annuelle.Il faudrait également soumettre l’acceptation des gros dossiers à une évaluation plus objective du facteur risques/rentabilité pour l’association, d’où l’intérêt des différents comités faisant intervenir des compétences extérieures à celles du tourisme (finance, assurance, etc.)La question de la réassurance publique devrait normalement être prochainement validée par l’Europe, puisqu’elle est en vigueur dans nos pays voisins…Il semble difficile d’envisager un avenir serein pour l’association sans cette réassurance après le séisme Thomas Cook et au sortir de cette pandémie qui a affaibli de nombreux adhérents.En outre, il me paraît primordial de solliciter à nouveau l’aval des pouvoirs publics pour valider le projet suivant qui fonctionne très bien dans nos pays voisins : il semble que les clients financent leur propre assurance en fonction des fonds engagés, comme c’est le cas dans de nombreux secteurs.Il est très probable que nous devions travailler davantage avec les autorités de tutelle et peut-être également avec le CIRI, mais après la transition de 2021 et 2022 (période très exceptionnelle pour notre profession), les modalités de ce travail restent encore à définir dans la durée.(Rires) Ce projet ne s’inscrit pas vraiment dans le programme de mes priorités, d’autant qu’il faudrait déjà être élue avec un nombre suffisant de voix pour envisager d’assumer le mandat maximal de 3 ans.En effet, selon les nouveaux statuts de l’association, la durée du mandat (entre 1 et 3 années) s’effectuera en fonction du nombre de voix obtenues.Quoi qu’il en soit, si je suis réélue, je continuerai à m’impliquer activement dans le tout nouveau conseil d’administration !