Elections APST : "La digitalisation, est l'une de mes priorités..." Raphaël Torro

TourMaG : Pourquoi souhaitez-vous vous présenter au poste d'administrateur de l'APST. Quelles sont vos motivations ?



Raphaël Torro : Cela fait bientôt 20 ans que j'entreprends dans notre merveilleux monde des voyages, d'abord fournisseur-spectateur au travers de SpeedMedia en proposant des technologies, puis de plus en plus acteur avec Resaneo puis Quartier Libre.



J'ai pu beaucoup observer et comprendre notre environnement, et je pense maintenant pouvoir apporter mon avis et partager mon avis.



Notre fonctionnement et nos garanties doivent continuer de s’adapter à notre environnement économique et à la compétition qui devient mondiale, dans le respect des règles édictées par l'Union Européenne.



Nous devons pour cela renforcer les échanges et remontées d'informations avec les adhérents. Nous relever de ces deux années de crise ne sera pas facile, et c'est en restant unis et solidaires que nous trouverons des solutions pour notre avenir.



TourMaG : Souhaitez-vous vous présenter à la présidence ?



Raphaël Torro : Non.



TourMaG : Quelles sont vos priorités pour l’APST ?



Raphaël Torro : L'une de mes priorités c'est la digitalisation pour permettre une information toujours plus à jour pour anticiper au mieux les difficultés.



TourMaG : Que pensez-vous des changements de statuts. Est-ce que cela était nécessaire ?



Raphaël Torro : Oui il faut s'adapter aux contraintes réglementaires.