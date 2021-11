Elections APST, Thierry Maincent (Japan Experience) : "Pouvoir participer à cet effort de solidarité est une satisfaction"

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?



Thierry Maincent : Je pense que l'un des intérêts à être administrateur, c'est que cela nous donne la possibilité de pouvoir créer un canal objectif et indépendant entre l'APST et l'ensemble de la profession.



Pour moi, l'un des rôles d'un administrateur est de pouvoir apporter à l'APST un regard extérieur, celui du professionnel, sur les évolutions du secteur.



Il faut communiquer davantage ou différemment pour montrer le rôle que l'APST joue et la complexité de l'exercice, de protéger aussi bien les consommateurs et en même temps d'aider les organisateurs de voyages à opérer.



Le deuxième chantier est celui de la transparence maximale. L'APST a déjà engagé un travail important, mais cette transparence est d’autant plus importante que l'APST est dans un rôle d'équilibriste, à la fois au service de ses opérateurs adhérents et en même temps dans une exigence financière vis-à-vis d'eux.



C'est une relation qui nécessite énormément de transparence et de pédagogie pour expliquer comment les choses sont faites, comment sont prises les décisions, ce qui est important pour l'APST, etc.



Enfin, il me paraît important de comprendre comment nous allons pouvoir pérenniser le système, car je considère que tout le monde peut et doit être le bienvenu dans cette association. Aussi bien les grands opérateurs que tous les autres, qu'il s'agisse des entrepreneurs de la première heure, d'entreprises qui ont une certaine maturité et de jeunes qui se lancent.



L'enjeu étant d'arriver à faire vivre tout cet écosystème de manière harmonieuse. C'est l'idée du « vivre ensemble », car on voit bien que plus il y a de mixité dans un groupe, plus cela permet de répartir la charge.



Je pense notamment au cas de Thomas Cook, qui a mis l'APST dans une situation difficile. Quand l'année suivante, les cotisations ont augmenté, il y a eu un tir de barrage des petits opérateurs qui ont vu cette décision là avec beaucoup d’amertume, en se disant qu'ils allaient payer pour les gros.



Mais il ne faut pas oublier que les gros ont aussi permis à l'APST d'avoir des moyens que seule l'addition des « petits » opérateurs n'aurait pas pu proposer.