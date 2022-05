Elections APST - Valéry Muggeo : "L'une de mes priorités sera de soutenir les jeunes"

Je suis très attaché à cette caisse de garantie gérée par des professionnels du tourisme. Quand j'ai créé mon entreprise en 2006 à titre personnel, j'ai tout de suite été accepté par l'APST et par mes pairs.Ma première des motivations : c'est que je souhaite que l'APST continue son activité. J'ai envie que l'association continue d'exister. Nous avons des interlocuteurs privilégiés, des personnes qui connaissent le secteur et des professionnels qui comprennent nos problématiques.Il y a des délégués régionaux, nous pouvons échanger facilement avec eux. Il y a un véritable service et surtout de la bienveillance.Non je n'ai pas l'intention de me présenter au poste de président. Je n'ai pas la légitimité, ni l'antériorité. Je veux participer en tant qu'administrateur au renouveau de l'APST.