Embarquez pour des vacances à la voile - aucune expérience de navigation n'est nécessaire !

Le monde du voyage évolue et les vacanciers recherchent des expériences uniques, avec la liberté d'explorer des lieux vierges qui les rapprochent de la nature. Les croisières à la voile dans certaines des destinations les plus étonnantes du monde répondent parfaitement à ce besoin. Dream Yacht Worldwide propose plusieurs offres pour ceux qui n'ont aucune expérience de la voile - à des tarifs abordables et avec des forfaits faciles à planifier. Embarquez pour plus de détente à bord de nos bateaux à voile confortables et spacieux.



Dream Yacht Worldwide propose des vacances à la voile dans près de 50 destinations dans le monde entier, rendant la navigation accessible à tous avec une gamme de produits allant des croisières « à la cabine » aux croisières avec équipage privées pour les groupes d'amis et les familles.

Rédigé par Dream Yacht Worldwide le Lundi 3 Juillet 2023

Croisières à la cabine – La solution idéale pour deux personnes, avec presque tout inclus !

Cabine double privée sur large catamaran climatisé de 54 à 62’ • Pension complète • Itinéraires organisés dans plus de 15 destinations • Presque tout inclus



Exemples de tarifs (vols & transferts non-inclus, pension complète, prix / personne pour 2 passagers ayant sélectionné une cabine double standard)



● Naples et la côte Amalfitaine 28/10 - 04/11/2023, prix / pax : 1,097 € (+ 275 € en frais de destination)

● Martinique (Grenadines), 18 - 25/11/2023, prix / pax = 1,560 € (+240 € en frais de destination)

● Raiatea et Bora Bora, 18 - 25/05/2024, prix / pax = 2,740 € (+235 € en frais de destination)



Exclusif – Nouveautés 2024 : les Abacos aux Bahamas (en plus des Exumas depuis Nassau), Palma et les Baléares, Trogir et les îles croates !



Les croisières à la cabine Dream Yacht sont l'une de nos options de vacances à la voile les plus populaires. Elles sont disponibles dans plus de 15 destinations spectaculaires avec des itinéraires organisés pour s'assurer que les clients découvrent les points forts de leur zone de croisière tout en rencontrant de nouveaux amis partageant les mêmes envies de voyage.



avec presque tout inclus pour leur semaine (ou plus) à bord : cabine double avec salle de bain privative, skipper et hôtesse professionnels, tous les repas et collations, et les sports nautiques comme l'équipement de snorkeling, le stand up paddle et un kayak.



Les clients peuvent se détendre à bord ou choisir de descendre à terre lors des escales, pour explorer les villages au bord de l'eau, découvrir les cultures locales ou se promener le long des plages immaculées. Nos skippers locaux connaissent les trésors cachés de ces destinations, accessibles uniquement par bateau.



Réveillez-vous tous les jours avec un nouveau paysage magnifique, avec un café sur le pont au lever du soleil. Savourez des repas à bord, préparés par votre hôtesse à partir d'ingrédients locaux frais, en bonne compagnie. Plus tard, regardez le coucher de soleil depuis le pont pendant que vous vous détendez et que vous partagez des histoires sur les incroyables aventures de la journée.



Nos forfaits Croisières à la cabine simplifient la planification des vacances. Il suffit de réserver votre cabine, vos vols et de faire vos valises pour votre voyage vers le paradis de votre choix.

Croisières avec équipage Easy Crewed – Croisières privées avec un skipper professionnel et plus encore Un bateau pour accueillir votre groupe • Skipper professionnel • Equipements nautiques • Hôtesse en option avec les repas



Embarquez à bord d'un bateau privé avec jusqu'à 10 membres de votre famille ou amis et vivez une fantastique semaine de navigation depuis nos bases en



Préparez-vous pour les vacances de vos rêves, avec un skipper expérimenté et la possibilité d’ajouter un hôte / une hôtesse en option avec des repas en pension complète ou en demi-pension. Profitez du temps dans et sur l'eau avec un équipement de snorkeling et un paddleboard. Pour simplifier le processus de planification et de réservation, les



L'itinéraire est entièrement personnalisable avec votre skipper comme guide, qui vous fera découvrir les meilleures criques, îles et ports cachés, tandis que sur terre, vous serez libre de louer une voiture ou un scooter pour explorer les meilleurs sites de votre destination. Quel que soit votre itinéraire idéal, votre skipper se fera un plaisir de vous accueillir.



Les clients peuvent choisir plus de temps pour se reposer et se détendre avec une hôtesse et des repas en demi-pension (pension complète en Martinique, Tahiti et Seychelles). Avec cette option, le bateau sera approvisionné en produits locaux frais et l'hôtesse préparera chaque jour le petit-déjeuner et un déjeuner léger pour votre groupe. L'hôtesse s'occupera également du nettoyage et du rangement des espaces communs du bateau, vous laissant libre de vous détendre et de profiter du paysage… et peut-être d'un cocktail sur le pont. En soirée, passez du temps à terre en dégustant de délicieux plats locaux dans des restaurants ou des tavernes.



Prix à partir de 584 € par personne (donné à titre indicatif selon le nombre de personnes à bord et la destination choisie)

Sail Share Dubrovnik - Croisière d'île en île pour 2 à bas prix

Cabine double privée sur notre monomaran Sun Loft 47’ • Demi-pension • Prix par personne attractif pour 7 jours • Découverte de l’étonnante Dubrovnik & des îles environnantes



Exemples de tarifs sur la croisière Sail Share Dubrovnik en 2023

(vols & transferts non-inclus, demi-pension, prix par personne pour 2 passagers ayant sélectionné une cabine double standard)



● du 29/07 au 05/08, prix / pax = 1 415 € (+ 155 € en frais de destination)

● du 02 au 09/09, prix / pax = 990 € (+ 155 € en frais de destination)

● du 30/09 au 07/10, prix / pax = 714 € (+ 155 € en frais de destination)



Semblable à notre offre de croisières à la cabine, la



Profitez de la navigation entre les îles en compagnie de voyageurs partageant les mêmes envies que vous. Arrêtez-vous pour nager, faire du paddle et du tourisme en cours de route. L'itinéraire est méticuleusement organisé pour permettre l'accès à tout ce que la célèbre côte dalmate de la Croatie a à offrir.



Notre skipper professionnel vous montrera les ports peu connus et les plages les plus appréciées des locaux. Il n'y a pas de meilleur moyen de découvrir cette région historique qu'à la voile, où les spectaculaires toits de tuiles rouges des villes médiévales fortifiées rencontrent les eaux bleu vif de l'Adriatique, et de belles îles qui attendent d'être explorées juste au large. Promenez-vous dans les rues étroites et pavées de la vieille ville de Korcula, détendez-vous sur de belles plages ou découvrez les jardins botaniques.



Chaque jour, l'hôtesse prépare le petit-déjeuner avant de mettre les voiles pour les aventures de la journée. Profitez de la brise et de l'air salé, ainsi que de paysages incroyables pendant la navigation, suivis d'un déjeuner relaxant à bord. Certains arrêts permettent de faire du snorkeling, des sports nautiques ou du temps pour se promener sur la plage. À votre arrivée à votre mouillage du soir, découvrez de supers restaurants locaux proposant une gamme de plats traditionnels et de délicieux vins croates.



Votre bateau pendant cette croisière Sail Share est le spacieux monocoque à voile Sun Loft 47, conçu pour une vie confortable à bord et beaucoup d'espace extérieur pour manger et se prélasser. Le Sun Loft est parfait pour les amateurs de plein air, avec des espaces optimisés pour le confort et la socialisation. Détendez-vous sur les chaises longues en profitant de l’ombre du bimini, pendant que votre hôtesse vous prépare des repas sur le grill dans la cuisine en plein air. Au mouillage, profitez des sports nautiques et de la baignade depuis la grande plateforme de bain avec une échelle pour un accès facile à l'eau.



► Nouveautés 2024 : cette croisière sera disponible également pour la Grèce au départ de Corfou, et pour découvrir la région Napolitaine et ses îles dont Capri.

A propos de Dream Yacht Worldwide



Avec pour mission de rendre la navigation plus accessible à tous, Dream Yacht offre plus de choix de destinations et de bateaux que toute autre société de location - ouvrant ainsi tout un monde de possibilités pour les amateurs d'aventure et ceux qui veulent juste se détendre dans les plus beaux endroits sur la planète. Nos bases, au départ de plus de 50 destinations incluent des régions des



La flotte Dream Yacht offre plus de 900 bateaux, ce qui fait de nous un leader mondial de la location, avec plus de types et de marques de bateaux, méticuleusement entretenus par nos équipes triées sur le volet, dans le monde entier.



Notre promesse est de permettre à nos invités de découvrir le monde à bord d'un bateau, de la Méditerranée aux Bahamas ou à Tahiti, en passant par les Caraïbes, l’Asie ou les Maldives, comme vous le souhaitez, avec vos proches - et larguer les amarres dans le plus grand respect de la planète.

Contact

Email :

Téléphone : (+33) 06 78 10 00 41



Site internet :





Lu 672 fois Notez

