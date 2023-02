Emirates : Jean-Luc Grillet nous a quittés

le souvenir indélébile d’un professionnel passionné, avec son franc parler et son fort caractère, mais aussi celui d’un homme de coeur.

Jean-Luc Grillet a débuté sa carrière aéronautique en Afrique en 1974 alors qu’il travaillait pour UTA en Afrique du Sud, avec des incursions en République Démocratique du Congo, au Nigeria et au Tchad.Il a également travaillé pour Swissair entre 1976 et 1989, ainsi que pour Tower Air avant de rejoindre Emirates en 1992 afin de diriger les opérations cargo en France, en Espagne et au Portugal.Il a occupé ensuite les fonctions de Directeur Général d'Emirates France puis de Senior Vice President, Afrique. L’homme a laissé «» rappelle une des ses collaboratrices sur Linkedin.Toutes nos condoléances à la famille et à ses proches.