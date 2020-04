Emirates reprend ses vols passagers vers Heathrow, Francfort, Paris, Zurich et Bruxelles

Notre réseau ne pourra être rétabli qu'avec l'assouplissement des restrictions de voyage, et nous restons en contact étroit avec toutes les autorités pour prendre connaissance des dernières évolutions.



Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités des pays pour reprendre nos opérations, en gardant à l'esprit la sécurité et la santé de nos équipages et de nos clients à chaque étape du voyage.



Nous examinons continuellement la situation et ne manquerons pas d’annoncer le retour de services complémentaires dès qu’ils seront effectifs.”



Pour des raisons de santé et de sécurité, Emirates adaptera ses services en vol : les magazines et autres documents imprimés ne seront pas disponibles, et bien qu’une offre gastronomique et des boissons continueront d'être proposées à bord, leur présentation sera modifiée pour réduire tout contact pendant le service des repas à bord.



Les salons Emirates ainsi que les services de voiture avec chauffeur seront quant à eux temporairement indisponibles pendant cette période.

Tous les avions Emirates seront soumis à des processus de nettoyage et de désinfection renforcés à Dubaï, après chaque vol.