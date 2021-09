Emmanuel Macron célèbre 40 années de TGV

« celle de l’innovation, celle de l’avènement d’un nouveau symbole »

« On ne battra pas le monde ferroviaire de demain avec les moyens d’hier. Nous allons continuer cette formidable aventure grâce à des investissements massifs »

Au delà de la célébration, c’est vers l’avenir que tous les regards étaient tournés. Car c’est bien une nouvelle décennie qui s’ouvre à présent pour le TGV,, d’après le chef de l’Etat., a-t-il ajouté.Il faut dire qu’entre défis environnementaux, nouvelles mobilités professionnelles et arrivée imminente de la concurrence sur les rails--, le futur s’annonce plein de défis pour le TGV.Autrefois vache à lait de la SNCF, la grande vitesse enregistre aujourd’hui des pertes et très peu de lignes sont rentables, pas même la récenteParis-Bordeaux.Les chantiers sont nombreux : ouverture de Ouigo vers l’international (Espagne), mise en place du forfait télétravail (3200 souscriptions à date et 10 000 appels quotidien pour des renseignements) et des nouveaux programmes Avantages, déploiement du projet Riposte pour faire face à l’arrivée des opérateurs étrangers sur les rails...