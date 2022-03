En 2022, Volotea augmente sa flotte avec 6 nouveaux Airbus A320

En 2022, Volotea augmentera sa capacité de près de 40% par rapport à 2019, où elle proposait 8 millions de sièges.



La compagnie aérienne prévoit de transporter entre 9 et 9,5 millions de passagers en 2022, soit environ 32% de plus que son record historique de 2019. Elle prévoit d'employer 1 630 salariés en été.



L'impact de la croissance de Volotea se traduira également par la création de 45 nouvelles lignes, et l'ouverture de deux nouvelles bases en France, pour atteindre un total de 19 bases et une exploitation estimée à près de 70 000 vols.