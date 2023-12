En 2023, le tourisme international devrait (presque) rattraper les niveaux d'avant Covid

Les mesures de facilitation des visas, le développement de nouvelles destinations, les investissements dans de nouveaux projets liés au tourisme et l'accueil de grands événements contribuent à soutenir cette performance remarquable

Dans le détail,est la seule région du mondeau cours de la période janvier-septembre 2023 et continue d’être en tête de la reprise par région en termes relatifs, avec des arrivées supérieures de 20% aux niveaux d’avant la pandémie. "", commente l'OMT.a accueilli 550 millions de touristes internationaux sur la période, soit 56% du total mondial. Cela représente 94% des niveaux d’avant la pandémie.a récupéré 92% des visiteurs d’avant la pandémie au cours de ces neuf premiers mois de 2023, et les arrivées dans les Amériques ont atteint 88% des chiffres de 2019 au cours de cette période.ont atteint 62% des niveaux d’avant la pandémie au cours de cette période en raison d’une réouverture plus lente aux voyages internationaux. Cependant, les performances entre les sous-régions sont mitigées, l’Asie du Sud récupérant 95% des niveaux d’avant la pandémie, mais l’Asie du Nord-Est seulement environ 50%.Par ailleurs, plusieurs grands marchés ont signalé une forte demande de tourisme émetteur au cours de cette période, et bon nombre d'entre eux ont dépassé les niveaux de 2019. On citera les États-Unis, qui ont dépensé respectivementqu’au cours des mêmes neuf mois de 2019, tandis que l’Italie ade plus jusqu’en août.Dans ce contexte,pour retrouverd’avant la pandémie en 2024, malgré les défis économiques tels que l’inflation élevée et la baisse de la production mondiale.