OMT : 72% des destinations ont mis un terme complet au tourisme international

En ventilant les recherches par région, l'OMT a constaté que 83% des destinations en Europe ont introduit la fermeture complète des frontières pour le tourisme international. en Amériques, cette proportion est de 80%, en Asie et dans le Pacifique de 70%, au Moyen-Orient de 62% et en Afrique de 57%.



Le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « (...) Le tourisme est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, en particulier dans les pays en développement. Ouvrir à nouveau le monde au tourisme permettra de sauver des emplois, de protéger les moyens de subsistance et de permettre à notre secteur de reprendre son rôle vital de moteur du développement durable. »