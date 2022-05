Tourisme : quelles conséquences du retrait de la Russie de l'OMT ?

" Tout d'abord, l'atteinte à la réputation : les Russes disent ainsi qu'il n'y a pas de place pour eux dans le monde civilisé.



Les Etats ont déjà compris que la voie de la diplomatie et du dialogue ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la seule bonne décision est l'exclusion, " pense la présidente de l'agence du développement du tourisme de l'Ukraine.



Ce n'est pas tout, la destination va aussi se retrouver au ban de la communauté internationale. Cette dernière qui détermine les tendances du tourisme, ne considérera plus le pays agresseur comme un partenaire.



" Il ne partagera plus ses réalisations.



L'OMT privera la Russie d'une plate-forme puissante, mais aussi diplomatique, pour la communication et la promotion de ses intérêts. Elle n'aura pas non plus accès à de nombreux programmes internationaux et la coopération sera limitée. "



Et ce n'est malheureusement pas tout, alors que le tourisme est en phase de reprise, un conflit armé entraine une inévitable baisse de la confiance des voyageurs.