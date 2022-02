En Bretagne, le Jardin Zen du Quistillic réinvente le glamping

L’association de leurs talents se traduit par la création d’un nouveau lieu de vie original, au cœur de la Bretagne à Guerlédan dans les Côtes d’Armor.



Le concept est fondé sur un retour à des valeurs essentielles, au partage d’activités 100% nature proche des animaux et à des activités mêlant l’expérience touristique, artistique, culturelle, écologique et éducative.



Vaste programme tourné aussi bien vers les particuliers, les groupes de loisirs que les séminaires d’entreprises.



Il repose avant tout sur un lieu qui va être progressivement réaménagé en prenant en compte deux exigences :



- L’autonomie énergétique : Rénovation et construction écologique, bioclimatique de bâtiments anciens du 16e siècle, et utilisation de l’énergie renouvelable au maximum : géothermie, récupération eau de pluie pour bâtiments et bassin, micro-station d’épuration, isolation écologique, etc.



2. L’autosuffisance en nourriture : Micro-ferme, jardinage et permaculture, jardin mandala, verger et plus d’une cinquantaine de fruitiers, poules, plantes aquatiques du bassin comestibles.