Enfants défavorisés : l'Outrigger Mauritius Beach Resort partenaire de l'ONG Atelier de Formation Joie de Vivre

TourMaG.com - Quel projet ou action mettez-vous en lumière en participant aux Palmes du Tourisme Durable ?



Charlotte Tenot : Notre partenariat social avec l'ONG Atelier de Formation Joie de Vivre.



En effet, Outrigger Mauritius Beach Resort aide l'ONG Atelier de Formation Joie de Vivre, centre pour l’éducation des enfants défavorisés, qui sont exclus du cycle éducatif primaire classique, tout au long de l'année à fournir petit-déjeuner et déjeuner quotidiens à une soixantaine d'enfants.



Les restes de nourriture du buffet sont remis à l'école au lieu d'être jetés, tout en respectant l'hygiène et la sécurité alimentaire.



L'objectif est multiple : donner une deuxième vie aux surplus alimentaires ; soulager le budget alimentaire de l’ONG ; donner accès aux enfants vulnérables à une nourriture saine et de qualité ; utiliser les repas comme un moyen d’intégration sociale.



En ayant une nourriture adéquate, les enfants sont encouragés à venir à l'école et aussi l'Atelier de formation Joie de Vivre les aide à retrouver leur estime de soi et à devenir des citoyens responsables, en leur offrant les moyens d’étudier et d’apprendre un métier.



Une fois leurs études terminées, les adolescents ont la possibilité de postuler à un emploi à l’hôtel. Nous avons recruté quelques uns de ces adolescents.



Dans le cadre de l’initiative de préservation mondiale d’Outrigger Resorts, engagé pour la sauvegarde des systèmes de récifs coralliens, les enfants de l’Atelier de Formation Joie de Vivre sont invités à venir découvrir notre programme, baptisé « Jour de l’OZONE ».



OZONE signifie « Outrigger’s Zone » : c’est une initiative mondiale de conservation centrée sur la santé des coraux et leur résilience, dans les eaux entourant les destinations emblématiques de bord de mer des hôtels Outrigger.



Ce programme interactif est axé sur la sensibilisation et permet, par une expérience différente, d’attirer l’attention sur la fragilité de notre environnement et la nécessité de le sauvegarder.



Nous sensibilisons ces enfants afin qu’ils puissent aider à la protection des récifs de corail de notre planète : 60% d’entre eux sont directement menacés à ce jour, alors qu’ils ont un grand rôle à jouer.



L’hôtel s’engage également avec l’ONG Atelier de Formation Joie de Vivre dans d’autres activités, telles que l’anniversaire de l'école, les vacances de fin d'année, etc. en offrant des rafraîchissements et en passant une demi-journée avec les enfants sous forme de jeux, de danse et de divertissement.



Nous organisons une collecte de dons en termes de matériel et de linge à l'école pour leur marché aux puces afin qu'ils puissent obtenir un financement qui sera utilisé pour d'autres projets.



L'hôtel invite les étudiants et les enseignants à découvrir ses offres, telles que le dîner au restaurant.



Ainsi, l’innovation consiste non seulement à aider à fournir de la nourriture des restes à l’école, mais aussi à s’engager totalement avec eux.