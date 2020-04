Enquête Maeva : 90 % des familles toujours partantes pour cet été

Sur les mesures d’hygiène attendues, la désinfection de la location après chaque séjour semble la plus plébiscité (91%).



La présence de gel hydroalcoolique et masques au sein de l’hébergement (65 %) et pour les équipes de l’établissement (47 %), les mesures de distanciation dans les espaces communs (58 %) dessinent les contours des vacances d’été à l’heure du Covid-19.



Maeva propose aux familles de planifier dès à présent leurs vacances d’été avec la sécurité d’une annulation gratuite - quel qu’en soit le motif - jusqu’à 30 jours avant le départ.



Cette offre est valable pour toute réservation sur une sélection d'hébergements en campings et en appartements de particuliers. Annulation gratuite possible jusqu'à 30 jours avant la date de début de séjour.



Le montant du remboursement correspondra à la somme déjà réglée. Pour toute annulation entre 29 jours et 15 jours avant le départ, 75 % du montant total du séjour sera dû et payable immédiatement. Pour toute annulation à moins de 15 jours du début de séjour, le prix total du séjour sera dû.