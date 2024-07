Espagne : IHG accélère avec la signature de quatre propriétés

Les ajouts d’IHG au marché hôtelier espagnol comprennent :



* Un Hôtel Indigo (82 chambres) à Jerez de la Frontera : ce sera le cinquième Hôtel Indigo en Espagne. Son ouverture - en partenariat avec Senator Hotels & Resorts - est prévue au printemps 2026.



* L'hôtel voco Granada (167 chambres) : également prévue au printemps 2026 et également en partenariat avec Senator Hotels & Resorts, cette ouverture marquera les débuts d’IHG à Grenade. Cet établissement sera installé dans un emplacement privilégié à proximité du centre historique, des transports et du centre de congrès.



* Holiday Inn Express Séville City : cet hôtel de 148 chambres qui devrait également ouvrir ses portes au printemps 2026, sera le troisième établissement signé avec Senator Hotels & Resorts. Il affichera les caractéristiques de la marque, notamment avec un petit-déjeuner Express Start, des plats chauds et frais ainsi qu'un espace fitness, un toit-terrasse et une piscine et sera situé dans un quartier résidentiel, entre le centre-ville de Séville et l'aéroport international.



* Holiday Inn Express & Suites Sabadell : prévu pour rejoindre le portefeuille d'IHG dès la fin 2025, cet hôtel comptera 130 chambres, dont 20 suites long séjour. Signé dans le cadre d’un accord de franchise avec Gestion T3 Hoteles, cet établissement sera accessible en 25 minutes en voiture depuis Barcelone.