Espagne : OUIGO ouvre ses ventes pour le printemps

Pour Alain Krakovitch, Directeur de Voyages SNCF : « Je me réjouis de l’ouverture des ventes de OUIGO en Espagne. C’est l’aboutissement de deux années de travail par plus de 300 agents. Deux objectifs sont atteints aujourd’hui : offrir des voyages à petits prix et à grande vitesse au plus grand nombre de voyageurs, tout en conservant une empreinte écologique faible comme nous l’avons déjà fait avec TGV Inoui, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, et OUIGO bien sûr ! ».