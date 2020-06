Espagne : le TGV desservira Figueras, Gérone et Barcelone à partir du 1er juillet

circulation des trains à grande vitesse entre la France et l’Espagne à compter du 1er juillet



Renfe-SNCF en Coopération propose quatre fréquences par jour depuis Paris et Marseille à destination de Figueras, Gérone et Barcelone, en reliant ainsi 15 villes.



Pour répondre à la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19, Renfe-SNCF en Coopération met en œuvre un protocole axé sur la responsabilité sociale ainsi que sur la protection et la santé des voyageurs et du personnel, en garantissant la sécurité à bord mais également dans les gares.



Des mesures sanitaires correspondant aux exigences propres à chaque pays relatives aux protocoles de nettoyage et de désinfection des trains pour lutter contre la propagation du Covid-19, sont prises afin de garantir les meilleures conditions d’hygiène et une sécurité maximale à chaque étape du voyage.