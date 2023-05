Et si le voyage d’affaires devenait aussi simple que le voyage loisir ?

"Ce partenariat 100 % français avec Havas Voyages et Goelett renforce notre volonté de simplifier le voyage d’affaires, de la planification à la note de frais. Avec l’offre « tout en un » que nous proposons via cette collaboration, le voyageur gagne en temps et en sérénité dans la préparation et la réservation de son déplacement. Nous comptons déjà de nombreux clients satisfaits et nous sommes enthousiastes à l’idée des futurs projets que nous mènerons conjointement !"

Notilus, A Cegid Company propose aussi une offre de services 100 % française qui permet la gestion de la mobilité des collaborateurs à l’international, en partenariat avec deux spécialistes du voyage d’affaires : l’agence Havas Voyages et le Self Booking Tool Goelett Le marché du travel and expense étant en pleine expansion, ce partenariat entre les 3 entreprises françaises offre aux voyageurs utilisateurs de la solution, la possibilité d’avoir un point d’entrée unique pour planifier, réserver et suivre leurs déplacements.Fort de nombreux succès clients, cette offre de services clé en main permet notamment un accompagnement à la refonte de la politique voyage, une dématérialisation des processus (de la note de frais au suivi du déplacement), et bien entendu un gain de temps non négligeable dans la gestion complète des voyages d’affaires.Gilles Bobichon, Directeur Notilus, A Cegid Company déclare :Avec plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde, Notilus, A Cegid Company accompagne également les entreprises dans la dématérialisation de leurs notes de frais et dans le pilotage de leur flotte de véhicules.