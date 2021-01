États-Unis: la Maison Blanche songerait toujours à la levée prochaine du Travel Ban

lever simultanément les restrictions d'entrée existantes pour les voyageurs en provenance d'Europe, du Royaume-Uni et du Brésil

Nous apprécions l'annonce des CDC concernant l'exigence de test COVID-19 pour les voyageurs internationaux entrants. Une telle exigence de test fournit encore une autre couche de sécurité pour les voyages internationaux, et devrait être accompagnée d'autres politiques fondées sur les risques, y compris la levée des restrictions aux voyages internationaux entrants et l'abandon de toutes les exigences de quarantaine après l'arrivée

Avec une exigence de dépistage international en place, les visiteurs internationaux et les résidents de retour seraient testés à des taux beaucoup plus élevés que le grand public et présenteraient un risque beaucoup plus faible de transmission de la maladie. Il serait donc logique de lever simultanément les restrictions aux voyages internationaux et les exigences de quarantaine. Grâce à une approche à plusieurs niveaux de la santé et de la sécurité basée sur les risques dans tous les aspects du voyage, il est possible à la fois de protéger la santé publique et de permettre aux voyages de reprendre en toute sécurité

Toujours en place, les restrictions empêchent la plupart des citoyens non américains d'entrer aux États-Unismalgré la délivrance assurée, notamment par Action-Visas , de l'autorisation électronique de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) valable 2 ans pour les voyageurs éligibles au programme d'exemption de visa.D'après Reuters,étant donné que la plupart des pays ne sont pas soumis aux interdictions d'entrée. D'autres soutiennent que les États-Unis ne devraient pas abandonner les interdictions d'entrée, car de nombreux pays européens bloquent la plupart des citoyens américains...Dans son communiqué, Reuters déclare que les compagnies aériennes espèrent queLe groupe Airlines for America salue le plan de test mais encourage la Maison Blanche à "" rapporte Reuters.Même volonté affichée du côté de la US Travel Association qui a déclaré, mardi dans un communiqué de presse , que cette exigence de test devait être complétée avec la suppression des restrictions de voyages et des exigences de quarantaine: ""." déclare Tori Emerson Barnes, vice-présidente exécutive des affaires publiques et de la politique de l'US Travel Association.Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages, directement en provenance des ministères et ambassades, sur les pages de TourMaG.com ou auprès d'Action-Visas.com