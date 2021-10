Etats-Unis : le détails des conditions sanitaires et modalités d'entrée

L'administration Biden a publié les détails concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les voyages aériens internationaux exigeant que les voyageurs étrangers à destination des États-Unis soient entièrement vaccinés.



À partir du 8 novembre, les voyageurs aériens non citoyens et non immigrants à destination des États-Unis devront être entièrement vaccinés et fournir une preuve de leur statut vaccinal au COVID-19 avant de monter à bord d'un avion pour se rendre aux États-Unis.



Les voyageurs vaccinés devront également présenter un résultat négatif effectuer -72H avant le départ.



Les autorités américaines ont précisé les dispositions concernant les enfants. Les moins de 18 ans ne seront pas tenus de présenter une preuve de vaccination.



Ils devront en revanche apporter la preuve d'un test négatif au Covid. Celui-ci devra être réalisé au plus tard un jour avant l'embarquement sur un vol vers les Etats-Unis s'ils voyagent seuls.