Etats-Unis : un nouveau navire frappé par une épidémie de norovirus

L’afflux croissant de passagers à bord des navires aux Etats-Unis se traduit mécaniquement parAinsi,fait face à une nouvelle épidémie de norovirus - surnommé le virus de la croisière - à bord d’un de ses navires.Pour la troisième fois en 2025, et la deuxième fois en février,qui a déclaré une épidémie le 23 février 2025.Sur les 2 057 passagers à bord, 79 ont présenté des symptômes, ainsi que 9 membres d’équipage sur les 834 présents. L’épidémie s’est déclarée quelques jours après le départ du navire pour une croisière de 10 nuits dans les Caraïbes, au départ de Fort Lauderdale.Le paquebot a déjà fait escale sur la Half Moon Cay (Bahamas), à Grand Turk (Turks & Caicos) et à Amber Cove (République dominicaine)., le navire poursuivait son itinéraire vers les îles Aruba, Bonaire et Curaçao.