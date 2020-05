Eté 2020 : Jean-Baptiste Lemoyne, "nous serons heureux d'accueillir une clientèle étrangère proche"

Concernant le plan tourisme, présenté par Edouard Philippe le 14 mai dernier, Jean-Baptiste Lemoyne a précisé que le périmètre des entreprises concernées sera précisé par voie législative autour du 10 juin.



Une première liste concernera "les entreprises du secteur du tourisme au sens propre", une "autre liste annexe ou connexe concernera les entreprises liées au secteur et dont le chiffre d'affaires a été affecté" enfin, une " disposition balai permettra de rassembler un maximum de cas ".



Les prochaines annonces du secteur sont attendues jeudi 28 mai 2020. Elles devraient concerner notamment la réouverture des cafés et restaurants : "Le travail va se poursuivre pendant encore 36h.



Ce que je peux vous dire c'est que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise pas la règles des 4m² pour les cafés et restaurants, une contrainte qui inquiétait le secteur.



Cette semaine est charnière pour préparer la phase 2 du dé-confinement" a rappelé le secrétaire d'Etat.