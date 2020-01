Été 2020 : Kuoni veut booster ses ventes Grèce, Chypre et Italie de +15%

Parmi les nouveautés, Kuoni proposera des séjours sur les îles de Kos, Andros, Milos et Sifnos.



En Grèce continentale, le TO ajoute à sa production les stations balnéaires de Porto Heli, « un mini Saint-Tropez » et Kyllini.



Autres arrivages de la saison été 2020, le lancement de mini-packs pour mixer séjours balnéaires et culturels pré-packagés sur le site pro et modulables, ainsi que la création d’autotours et de nouveaux combinés. Sans oublier la croisière, avec l’intégration des produits Celestyal Cruises.



Le TO met également en avant ses atouts : les ventes facilitées via ses outils de réservation Dynamik et Orchestra, la présence de son réceptif à destination et les départs de Paris et province.



Disponible depuis décembre, la brochure a permis de faire démarrer plus tôt les ventes, en hausse de 20% par rapport à la même période l’an passé.



Cette année, la Kuoni’s Cup se jouera en Grèce. Le challenge de ventes débutera dans les prochains jours et devrait permettre lui aussi de booster les réservations. Les meilleurs vendeurs s’envoleront pour la destination du 10 au 14 juin 2020.