Été 2020 : Top Of travel lance 6 destinations en Amérique Latine

« Nous sommes confrontés aux changements dramatiques de la distribution, mais nous avons nos armes et nos idées »,

« Cela a réduit notre capacité sur la France et nous a obligés à revoir notre plan de vol pour l’Europe. Une gymnastique dont on se serait bien passé »,

« 77% des nos clients décollent de province »

commente Helmut Stückelschweiger, président-fondateur de Top of Travel , après une année 2019 des plus compliqué.En effet, le tour-opérateur 100% BtoB a dû composer avec les faillites de Germania et d’Aigle Azur et une conjoncture difficile pour le tour-operating.ironise le PDG du voyagiste.Pour autant, le résultat reste bénéficiaire assure Helmut Stückelschweiger. Et réaffirme ces points forts : un positionnement de spécialiste et d'expert de ses destinations et des départs de 35 villes de France., rappelle-t-il.